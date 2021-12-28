СБУ врятували раритетний стародрук, надрукований старослов’янською мовою в Успенській Лаврі Почаєва

Фондове зібрання Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника поповнилося новим цінним експонатом – рідкісним примірником книги «Часослов (Молитвослов)», виданим в Успенській Лаврі Почаєва у 1861 році.

Раритетний стародрук у вересні 2019 року двоє мешканців Тернопільщини намагалися вивести у Польщу, для подальшої реалізації книги іноземним колекціонерам. Зловмисники планували переправити «Часосолов» контрабандним способом, приховавши його від митного контролю у особистих речах.

Вивезенню фоліанта за кордон своєчасно запобігли оперативники СБУ, які вилучили його у тернополянина на пункті пропуску «Шегині».

«Часослов» надруковано старослов’янською мовою у 1861 році друкарнею Успенської Лаври Почаєва. Книга містить 329 аркушів тексту у шкіряній палітурці. Тест видання прикрашений гравюрами. За висновками експертів воно є цінним зразком книгодрукарського мистецтва.

Суд визнав обох махінаторів винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 201 Кримінального кодексу України. Ініціатора оборудки засуджено до п’яти років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням. Вилучений же у контрабандистів стародрук слідчі УСБУ в Тернопільській області спільно з працівниками Тернопільської обласної прокуратури передали на зберігання до Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.