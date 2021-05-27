На Шумщині сільськогосподарська фірма обробляла орендовані поля забороненими речовинами

На території Шумської міської громади Кременецького району, приватний підприємець використовував заборонені речовини для обробки землі. Внаслідок цього, мешканці найближчих сіл почали жалітися на погане самопочуття та звернулися до поліції.

Співробітники Шумського відділення поліції виїхали на місце події. Від людей вони дізналися, що сільськогосподарська фірма почала обробляти орендовані поля небезпечними речовинами, через це загинула велика кількість бджіл.

Поліцейські вилучили сільгосптехніку за допомогою якої обприскували поле, де росте ріпак. Її поміщено на арештмайданчик для з’ясування усіх обставин події.

Наразі призначено експертизи для встановлення порушень зі сторони агропідприємства.