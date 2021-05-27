Как носить одновременно несколько цепочек на шее: 5 правил

В 2021 году в моде массивные ожерелья и цепочки, комбинированные в несколько слоев. Число ярусов уже давно перевалило за два, как правило, цепочек 4-5 штук. Чтобы образ выглядел гармонично с большим количеством украшений на шее, нужно правильно подобрать изделия. При этом цепочка xuping из медицинского сплава спокойно может соседствовать с изделием из натурального золота.

Как грамотно сочетать разные цепи, чтобы они гармонировали с одеждой? Этот вопрос мы адресовали консультантам интернет-магазина ювелирной бижутерии “Кондратюк”.

Соблюдайте уровни

Главный принцип многослойности – грамотно миксовать украшения разной длины и объема. С чокерами отлично гармонируют длинные цепи с кулонами, между которыми змеятся подвески-ниточки.

Базой обычно выступает ювелирная цепь классической длины – 40 см. Максимальная зависит от роста женщины и глубины декольте.

В такой стилистике также комбинируют массивные цепи-чокеры с тоненькими цепочками, скрывающимися в вырезе платья. Таким образом и добивается тот самый трендовый эффект, о котором пишут фэшн-блогеры.

Один общий элемент

Каждая цепочка может иметь похожий кулон или подвеску. Чтобы создать гармоничный ювелирный декор, несколько ярусов тонких цепочек можно скрепить одним шармом в виде бусины, знаков Зодиака или россыпи цветных минералов.

Разноцветные слои

Еще один хит – соединять тонкие цепочки с венецианским плетением и бусы. Причем цветовая гамма может оставаться в одном оттенке или контрастировать.

В таком случае смело доставайте все, что лежит в шкатулке и миксуйте в полное свое удовольствие.

В одном стиле

В стиле минимализм, к примеру, заявлены несколько тонких цепочек разной длины из одного металла – позолоты или розового золота. Серебро отлично дополняет похожее по оттенку белое золото. В ювелирных бутиках продаются уже готовые двойные, тройные колье из одного металла на общей застежке.

Учитывайте глубину декольте

Кофта или блузка, которые вы обычно носите, помогут правильно подобрать бижутерию для зоны декольте. Для многослойных активных украшений подойдет футболка с V-образным вырезом. С неглубоким вырезом хорошо смотрятся шармы, короткие подвески и чокеры.

Смелые эксперименты разных по цвету, текстуре и стилю шейных украшений – отличная возможность действительно выделиться благодаря оригинальной подаче обычного базового украшения. Меняя подвески, длину, переплетения нитей удается подчеркнуть разное настроение.

Мы уверены, что однажды попробовав многослойный формат, вы уже не согласитесь на аксессуар соло.