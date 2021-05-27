У селі на Тернопільщині можуть закрити єдину школу

У селі Гнильче Підгаєцької громади можуть закрити єдину школу. Про це розповіла директорка навчального закладу Неля Кочило.

Жінка каже, якщо це станеться, дітям доведеться майже 20 кілометрів добиратися до школи в сусідньому Завалові. Батьки школярів проти закриття навчального закладу, каже мати одного з учнів Ярослава Сміх.

Жителька Гнильчого Олександра Колєснікова має 3 дітей. Жінка каже, що наймолодша донька ходить у 2 клас місцевої школи. Вона розташована менш, ніж за кілометр від дому.

“Донька зі школи повертається сама. Школа близько, можу її забрати. Вчителі хороші”, – каже Колєснікова.

Учениця Лілія Колєснікова розповіла, що дорога до школи у неї займає близько 15 хвилин. Дівчина каже, що до навчального закладу в сусідньому селі донька ходити не хоче:

“Потрібно рано прокидатись, щоб встигнути на автобус”.

Разом з Лілією Колєсніковою у 2 класі навчаються ще 8 дітей. Про це розповіла класна керівниця Марія Душняк. Жінка каже, що працює у цій школі більше 40 років:

“Прийшла в перший клас Ілона Гриців, дитина сама з хутора, з Червеня. Їй добиратися до школи 5 кілометрів. Дитина не могла звикнути. Я і маму запрошувала на уроки, дитина вже звикла, як їй буде навчатися в іншій школі”.

Вчитель Ігор Думич навчає дітей історії. Чоловік каже, що працювати у школу приїхав з Тернополя:

“Мене сюди тягне, хочу тут далі працювати. Молоде покоління є зацікавленим. Я завжди з дітьми їжджу на змагання, на олімпіади. Я не бачу причини, чому нашу школу потрібно закривати, адже вона не знаходиться ні в аварійному стані, а також наповненість дітей достатня. Діти беруть активну участь у житті району”.

Директорка школи Неля Кочило розповіла, що нещодавно у школі зробили косметичний ремонт:

“Минулого року нас в школі запрацювали дві внутрішні вбиральні. У спортзалі всі вікна замінили на металопластикові. Опалення здійснюється централізовано. Зривів, які б заважали навчальному процесу, не було.”

Неля Кочило каже, що у школі навчається 51 дитина. Про те, що навчальний заклад можуть закрити дізнались з інтернету. Про це розповіла мама одного зі школярів Ярослава Сміх. Жінка каже, після цього написали звернення у Підгаєцьку міську раду:

“Ми хотіли дізнатись, на яких підставах закривають школу, коли є така кількість дітей. Яку суму вони витрачають на нашу школу. Ми зібрали 60 голосів”.

Начальниця Підгаєцького відділу освіти Галина Дуда розповіла, що школу зможуть закрити лише після того, як проведуть громадські слухання за участі батьків. Рішення про проведення таких слухань прийняла Підгаєцька міська рада 17 травня.

“Гнильчівська школа чому попала під це рішення? Бо цієї зими у школі було холодно. Ми отримували неодноразово скарги батьків, що санітарні норми менші, ніж потрібні бути. Коли ми побачили бюджет громади, то зрозуміли, що ми не зможемо відремонтувати опалювальну систему. Тому ми почали говорити про приєднання школи до Завалівської ЗОШ”, – каже Дуда.

Для чого потрібні громадські слухання розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома:

“Громадські обговорення – це не ліквідація чи реорганізація навчальних закладів. Це є обговорення системи освіти в мережі тієї чи іншої громади, яка може привести до реорганізації або призупинення діяльності навчального закладу. На таких обговореннях голова громади робить для себе певний висновок, що потрібно покращити в навчальному закладі, або заклад потребує реорганізації, бо у ньому навчається мала кількість дітей”.

О 19 годині Суспільному повідомила мати одного зі школярів Ярослава Сміх, що громадські слухання стосовно Гнильчівської школи відбулися. Жінка каже, в них взяли участь 62 людини – це батьки учнів, а також жителі села. Приїхали представники Підгаєцької міської ради. Під час слухань вирішили не закривати школу. Це рішення підтримали одноголосно.

Скільки ще навчальних закладів на Тернопільщині можуть реорганізувати або закрити – невідомо, каже Ольга Хома. За її словами, рішення про це місцеві ради приймають самостійно.

Суспільне