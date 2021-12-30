На Тернопільщині доглядальник вбив пенсіонера, закидав тіло меблями і викликав поліцію

За кілька годин оперативники карного розшуку Тернопільщини спільно зі слідчими райуправління поліції, працівниками слідчого управління та криміналістами встановили особу чоловіка, причетного до смерті пенсіонера, 1944 року народження.

Тіло тернополянина виявив його доглядальник і одразу викликав поліцію. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

На тілі пенсіонера судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження, а сам чоловік був закинутий меблями. Доглядальник повідомив, що уже 2 дні не приходив до підопічного, але розшуківці зауважили, що він у своїх показах плутається і щоразу виникають нові деталі.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники Тернопільського райуправління поліції встановили, що напередодні доглядальника зафіксували камери відеоспостереження у той момент, коли він крав продукти харчування із магазину. Саме їх виявили в квартирі загиблого при огляді місця злочину. Знайшли в кімнаті і телефон підозрюваного, а в смітнику неподалік будинку його закривавлений одяг.

Доглядальник визнав свою причетність до смерті пенсіонера. Причиною сварки стали постійні докори. Потерпілий звинувачував доглядальника у крадіжках грошей.

28 грудня сварка завершилася вбивством. Після злочину чоловік включив газ та втік. Чому повернувся і викликав поліцію – не відомо.

Підозрюваний – житель обласного центру, 1966 року народження. В поле зору працівників поліції раніше не потрапляв.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із статтю 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.