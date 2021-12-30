09:00 | 30.12.2021
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Новини Тернополя 

У Новорічну ніч в Тернополі нацгвардійці посилять патрулювання

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Нацгвардійці 3 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України у Новорічну ніч виконуватимуть завдання служби з охорони громадського порядку у посиленому режимі. 

Патрулювати нацгвардійці будуть спільно з працівниками поліції. Основна увага буде приділена місцям масового скупчення людей.  В Тернополі в Новорічну ніч охороняти громадський порядок правоохоронці будуть до 3 ночі 1 січня. 

«Основним нашим завданням є не допустити випадків правопорушень у святкову ніч, – говорить заступник командира бригади зі служби полковник Олександр Клімчук. – Розуміємо, що біля головної ялинки міста буде дуже багато людей, тому звичний час патрулювання було збільшено. Закликаємо усіх громадян дотримуватись правопорядку під час святкування та про усі правопорушення повідомляти правоохоронців». 

Аліна Новікова

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