У тернопільській церкві монтують найбільшу шопку в Україні

Найбільший францисканський вертеп розпочали монтувати у тернопільській церкві святого апостола Петра. Як і раніше він буде монументальний – сорок метрів завширшки та до двадцяти метрів у висоту.

Чим особливою буде шопка цього року розповів працівник парафії святого апостола Петра отець Пантелеймон Заяць.

– Різних фігур і споруд буде близько сотні, – каже отець Пантелеймон Заяць. – Є рухомі та нерухомі фігури. Рухомими будуть три царі, жінка, яка замішує тісто, млин, каруселі, святі Франциск, Антоній і Клара, князь Володимир і княгиня Ольга, митрополит Андрей Шептицький, ангели та інші. Минулого року шопка була вужчою, а цьогоріч робимо її вже повномасштабною. У центрі, над яслами, встановимо ковчег, як символ церкви. Цього року тематика шопки – родина. А церква як ковчег, що йде через бурі цього світу, покликана берегти родину, сім’ю.

Монтувати найбільшу шопку в Україні розпочали 27 грудня. Працюють над цим не тільки отці храму, а й волонтери. Станом на 29 грудня вона вже готова на 70%. Залишилось встановити ще частину фігур та підключити рухомі елементи конструкції.

Відкриють шопку у ніч на Різдво, а відвідати її можна буде до 15 лютого. Оглянути цей вертеп приходять не тільки тернополяни, а й багато людей з інших міст.

Фото із сайту храму