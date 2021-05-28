На Тернопільщині офіційно зареєстрували 39 мільйонерів

У Тернопільській області побільшало мільйонерів.

«Деклараційна кампанія завершилася 1 травня, тож можна підбити остаточні підсумки. Так, на Тернопільщині у 2021 році 10105 громадян подали податкові декларації про отримані доходи, що на 5280 більше, ніж торік. Із загальної кількості декларацій 6883 подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, 3222 подали громадяни, які виявили бажання скористатись правом на податкову знижку. Загальна сума задекларованого доходу громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, становить 825,2 млн грн (у 2020 році – 379,6 млн грн)», – розповів Петро Якимчук, заступник очільника обласної податкової служби.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 20,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб (у 2020 році – 11 млн грн) та 3,6 млн грн військового збору (2020 рік – 2,1 млн грн).

«За результатами проведеної роз’яснювальної роботи 244 громадянина нашої області, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок та задекларували 29,5 млн грн доходу. Це набагато більше, ніж торік, коли лише 18 громадян у задекларували 4,1 млн грн доходів, отриманих за кордоном», – зауважив Петро Якимчук.

Доходи в розмірі понад 1 млн грн задекларували 39 осіб (минулого року – 25 громадян) на загальну суму майже 600 млн гривень.

Основними джерелами доходів мільйонерів є заробітна плата (13 громадян), доходи у вигляді спадщини чи дарування (8 громадян), іноземні доходи (4 громадянина), продаж нерухомого та рухомого майна (4 громадянина), здача в оренду майна (3 громадянина), доходи від незалежної професійної діяльності (2 громадянина), інші доходи (5 громадян).

Мільйонери мають сплатити 4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 600 тис. грн військового збору.

Також заступник начальника обласного податкового відомства розповів декілька цікавих фактів про «мільйонні» декларації.

Так, найвищий задекларований дохід складає 175,3 млн гривень. Найбільший дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 3,7 млн грн задекларовано у Тернополі. Найбільший дохід від продажу майна в розмірі 29,3 млн грн задекларовано у Чорткові. А найбільший дохід, отриманий з джерел за межами України, в розмірі 7,1 млн грн задекларовано у Гусятинському районі.