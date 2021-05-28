Депутати з Тернопільщини підтримують ініціативи Володимира Зеленського на 73%

За підрахунками ОПОРИ, народні депутати, обрані у мажоритарних виборчих округах Тернопільщини, голосували за президентські проєкти у 73% випадків. Найвищий рівень підтримки (97% “За”) проявив депутат Володимир Гевко, а найнижчий (48% “За”) – Іван Чайківський. Найчастіше голосували проти ініціатив Володимира Зеленського депутати з Тернопільщини, обрані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, які належать до фракції політичної партії “Голос”.

Громадянська мережа ОПОРА дослідила як народні депутати України ІХ скликання голосували за законопроєкти, що ініціював Володимир Зеленський протягом перших двох років президентської каденції. ОПОРА проаналізувала 125 відповідних рішень парламенту. А також порівняла результати із даними щодо голосувань народних депутатів VІІІ скликання за проєкти, які були внесені на розгляд парламенту Петром Порошенком. Таким чином встановила, що рівень підтримки президентських ініціатив депутатами-мажоритарниками з Тернопільщини ІХ та VIII скликань відрізняється на 2%, становить 73 та 75% відповідно.

Основним об’єктом дослідження були депутати-мажоритарники обрані від Тернопільщини: Андрій Богданець, Ігор Василів, Іван Чайківський, Микола Люшняк та Володимир Гевко. Та крім них ОПОРА проаналізувала голосування депутатів з Тернопільщини, які були обрані до парламенту у загальнодержавному багатомандатному окрузі та проявляють активність в регіоні. За списком партії “Слуга народу” – це Людмила Марченко й Євгенія Кравчук, та за списком партії “Голос” – Володимир Цабаль і Андрій Шараськін.

Вищий рівень підтримки проєктів Володимира Зеленського виявляли депутати від Тернопільщини, що належать до фракції політичної партії “Слуга народу”, від 75 до 98%. Найчастіше голосували “Проти” депутати фракції політичної партії “Голос”.

Народний депутат Андрій Богданець був обраний по округу №163, як кандидат-мажоритарник від політичної партія “Слуга народу”. У Верховній Раді він є членом депутатської фракції цієї ж партії. Андрій Богданець підтримував законопроєкти, внесені на розгляд парламенту Володимиром Зеленським, у 95 випадках (76%). У 25 випадках (20%) він був відсутній, двічі не голосував та двічі утримався.

Окрім цього один раз Андрій Богданець проголосував проти ініційованого Президентом законопроєкту . Він не підтримав проєкт, що передбачав внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”. Загалом це рішення Верховною Радою не було прийняте та направлене на повторне перше читання.

Народний депутат Ігор Василів обраний по округу №164, як кандидат-мажоритарник від політичної партія “Слуга народу”. Зараз є членом депутатської фракції Верховної Ради цієї ж партії. За час своєї роботи в парламенті Ігор Василів 108 разів (86%) віддавав свій голос за проєкти внесені на розгляд Президентом. Ще п’ять разів він не голосував, чотири рази утримався та вісім разів був відсутній.

Народний депутат Іван Чайківський обраний у мажоритарному окрузі №165, як кандидат-самовисуванець. У Раді він належить до депутатської групи “Партія “За майбутнє”. Голосування Івана Чайківського щодо проєктів ініційованих Володимиром Зеленським мало найбільш опозиційний характер, у порівнянні з іншими депутатами-мажоритарниками з Тернопільщини. Він віддав свій голос “За” у 60 випадках, що становить 48% усіх прийнятих рішень. У 38 випадках (30%) депутат не голосував, 16 разів (13%) утримався та 11 разів був відсутній.

Народний депутат Микола Люшняк переміг вибори у мажоритарному окрузі №166, як кандидат-самовисуванець. На момент обрання він був народним депутатом України та належав до депутатської фракції партії “Блок Петра Порошенка”. У Верховній Раді ІХ скликання є членом депутатської групи “Довіра”. За підрахунками ОПОРИ, Микола Люшняк у 71 випадку (57%) підтримував законопроєкти Володимира Зеленського, тобто голосував “За”. У 29 випадках (23%) він не голосував, 10 разів (8%) утримався та 15 разів був відсутній.

ОПОРА також проаналізувала роботу Миколи Люшняка у Верховній Раді VIII скликання та його голосування за законопроєкти Петра Порошенка. Тоді депутат частіше підтримував президентські ініціативи, голосував “За” у 83% випадків.

Народний депутат Володимир Гевко обраний по округу №167, як кандидат-мажоритарник від політичної партія “Слуга народу”. У Верховній Раді він є членом депутатської фракції цієї партії. У Володимира Гевка найвищий відсоток підтримки законопроєктів ініційованих Президентом. Він віддавав свій голос “За” у 121 випадку (97%). Ще тричі не голосував та один раз утримався.

Людмила Марченко є членкинею депутатської фракції політичної партії “Слуга народу”. Вона голосувала за законопроєкти Президента у 94 випадках (75%), була відсутня 26 разів (21%), три рази утримувалася і два рази не голосувала.

Євгенія Кравчук є заступницею голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу”. Вона голосувала “За” в 114 випадках (91%) за законопроєкти ініційовані Володимиром Зеленським, ще п’ять разів була відсутня, два рази утрималася і чотири рази не голосувала.

Андрій Шараськін є членом депутатської фракції політичної партії “Голос”. Набув повноважень 6 листопада 2020 року. За час його роботи у Верховній Раді відбулося 32 голосування щодо президентських проєктів. Із них депутат був відсутній 4 рази, 19 голосів (59%) він віддав “За”, один раз не голосував, 7 разів (21%) утримався і один голос віддав “проти”. Андрій Шараськін разом із присутніми депутатами своєї фракції одноголосно виступили проти проєкту Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Володимир Цабаль є членом депутатської фракції політичної партії “Голос”. Голосував “За” у 81 випадку (65%), підтримуючи законопроєкти Володимира Зеленського. Відповідно, за підрахунками ОПОРИ, утримався 18 разів (14%), не голосував один раз та 12 разів був відсутній. Володимир Цабаль голосував “Проти” 13 разів (10%), з них шість проєктів стосувалися правової політики, чотири – економічної політики, два – державного будівництва та один проект безпеки і оборони.