10:30 | 28.05.2021
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Тернопільщина 

Секретар Бережанської міськради після звільнення образилася на мера

tata 0 Views Прокоментуй!

27 травня, на сесії Бережанської міської ради вже колишній секретар Ірина Мигович заявила, що її звільнення на сесії відбулося з порушенням закону, але тим не менше мер Бережан не став на її бік.

– Звільнення секретаря міської ради за законом відбувається за поданням міського голови. Цього не було, лише депутати прийняли відповідне рішення. Сподіваюся, відповідні органи приведуть його в рамки закону. Мене дивує лише те, чому міський голова Ростислав Бортник не заветував його?  Напевно, він знав про це і довів до того, що сталося, – заявила Ірина Мигович.

Мер Бережан Ростислав Бортник відповів, що міг це рішення заветувати, але не зробив цього, бо в раді є більшість, і його рішення не мало б жодної ваги.

Нагадаємо, пані Мигович вчора, 26 травня, провела останній день на посаді секретаря Бережанської міської ради.


Джерело: Тижневик “Номер один”

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