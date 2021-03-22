14:31 | 22.03.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині оновили правила роботи закладів громадського харчування

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Жорсткі вимоги запроваджують у зв’язку з посиленням заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Обов’язковою умовою роботи закладів громадського харчування є:

  • Температурний скринінг працівників перед початком зміни та відвідувачам при вході. Недопущення до роботи з ознаками респіраторного захворювання, з підвищеною температурою тіла вище 37,2;
  • Допуск до роботи працівників лише в правильно одягнених масках (респіраторах), окулярах (захисних щитках);
  • Наявність при вході до закладу антисепитка для обробки рук;
  • Дотримання соціальної дистанції між відвідувачами;
  • Відстань між сусідніми столами не менше 2,0 м та розміщення не більше 4-х відвідувачів за одним столом;
  • Безконтактне ознайомлення з меню біля входу або на столах;
  • Використання багаторазового посуду за наявності посудомийної машини;
  • Використання одноразового посуду за відсутності посудомийної машини;
  • Використання приборів в індивідуальній упаковці;
  • Видача замовлень на виніс в закритій тарі/упаковці;
  • Можливость безготівкового (безконтактного) розрахунку;
  • Проводення вологого прибирання виробничих приміщень та поверхонь з використанням деззасобів і провітрювання приміщень кожні 2 години та після закінчення робочого дня;
  • Централізований збір використаних засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок) в окремі контейнери;
  • Наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

  • діяльність з організацією дозвілля, у т.ч. проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій тощо;
  • робота після 24-ї год (крім доставки або самовивозу)
  • очікування в черзі в приміщенні закладу;
  • функціонування дитячих кімнат;
  • приготування їжі на відкритих кухнях;
  • функціонування буфетів (зон) самообслуговування.

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