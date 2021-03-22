На Тернопільщині оновили правила роботи закладів громадського харчування

Жорсткі вимоги запроваджують у зв’язку з посиленням заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Обов’язковою умовою роботи закладів громадського харчування є:

Температурний скринінг працівників перед початком зміни та відвідувачам при вході. Недопущення до роботи з ознаками респіраторного захворювання, з підвищеною температурою тіла вище 37,2;

Допуск до роботи працівників лише в правильно одягнених масках (респіраторах), окулярах (захисних щитках);

Наявність при вході до закладу антисепитка для обробки рук;

Дотримання соціальної дистанції між відвідувачами;

Відстань між сусідніми столами не менше 2,0 м та розміщення не більше 4-х відвідувачів за одним столом;

Безконтактне ознайомлення з меню біля входу або на столах;

Використання багаторазового посуду за наявності посудомийної машини;

Використання одноразового посуду за відсутності посудомийної машини;

Використання приборів в індивідуальній упаковці;

Видача замовлень на виніс в закритій тарі/упаковці;

Можливость безготівкового (безконтактного) розрахунку;

Проводення вологого прибирання виробничих приміщень та поверхонь з використанням деззасобів і провітрювання приміщень кожні 2 години та після закінчення робочого дня;

Централізований збір використаних засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок) в окремі контейнери;

Наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

діяльність з організацією дозвілля, у т.ч. проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій тощо;

робота після 24-ї год (крім доставки або самовивозу)

очікування в черзі в приміщенні закладу;

функціонування дитячих кімнат;

приготування їжі на відкритих кухнях;

функціонування буфетів (зон) самообслуговування.