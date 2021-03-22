На Тернопільщині оновили правила роботи закладів громадського харчування
Жорсткі вимоги запроваджують у зв’язку з посиленням заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
Обов’язковою умовою роботи закладів громадського харчування є:
- Температурний скринінг працівників перед початком зміни та відвідувачам при вході. Недопущення до роботи з ознаками респіраторного захворювання, з підвищеною температурою тіла вище 37,2;
- Допуск до роботи працівників лише в правильно одягнених масках (респіраторах), окулярах (захисних щитках);
- Наявність при вході до закладу антисепитка для обробки рук;
- Дотримання соціальної дистанції між відвідувачами;
- Відстань між сусідніми столами не менше 2,0 м та розміщення не більше 4-х відвідувачів за одним столом;
- Безконтактне ознайомлення з меню біля входу або на столах;
- Використання багаторазового посуду за наявності посудомийної машини;
- Використання одноразового посуду за відсутності посудомийної машини;
- Використання приборів в індивідуальній упаковці;
- Видача замовлень на виніс в закритій тарі/упаковці;
- Можливость безготівкового (безконтактного) розрахунку;
- Проводення вологого прибирання виробничих приміщень та поверхонь з використанням деззасобів і провітрювання приміщень кожні 2 години та після закінчення робочого дня;
- Централізований збір використаних засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок) в окремі контейнери;
- Наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- діяльність з організацією дозвілля, у т.ч. проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій тощо;
- робота після 24-ї год (крім доставки або самовивозу)
- очікування в черзі в приміщенні закладу;
- функціонування дитячих кімнат;
- приготування їжі на відкритих кухнях;
- функціонування буфетів (зон) самообслуговування.