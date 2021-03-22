Підприємці з однією адресою позмагались за постачання дров в заліщицькі школи

Відділ освіти Заліщицької міськради, що на Тернопільщині, замовив дрова на 1,1 млн гривень. Майже 1,4 тис. куб. м деревини твердих порід мають доставити в заклади освіти протягом цього року.

Замовник визначив очікувану вартість в 1,39 млн грн, тобто 1000 грн за 1 куб. м дров. У відкритих торгах взяли участь четверо учасників. Дніпровський підприємець Євген Оріховський запропонував ціну на 20% нижчу (791 грн за «куб») і став переможцем аукціону. Угоду з ним підписали 15 березня.

Така ціна загалом відповідає договорам інших замовників в цій області. Наприклад, Заліщицький дитячий центр медичної реабілітації замовив дрова по 792 грн, Теребовлянська школа – по 857 грн, Микулинецька лікарня – 700 грн.

Ще один підприємець із Дніпропетровщини, Петро Кабак, під час торгів взагалі не торгувався. На пов’язаність Кабака і Оріховського поскаржилася підприємиця Алла Стінська, коли на Prozorro оприлюднили протокол розкриття. Як доказ вона наводить те, що на іншому тендері Петро Кабак подав договір про купівлю деревини в Оріховського.

Проте Заліщицький відділ освіти не взяв такі докази до уваги, оскільки й справді в розумінні закону «Про публічні закупівлі» вони не є пов’язаними особами.

Втім, виявлені нами факти свідчать, що ймовірно, ці учасники узгоджують поведінку на тендерах. Так, автор та програма, у якій створено файли Кабака та Оріховського – збігаються, тобто вони могли користуватись спільною технікою.

Крім того, у протоколах радіаційного дослідження деревини конкурентів вказана одна адреса місця знаходження та потужностей.

Як конкуренти Оріховський та Кабак зустрічалися на аукціонах 9 разів, з яких Кабак жодного разу не перемагав. Загалом за два роки своєї діяльності підприємець брав участь у 103 закупівлях, але уклав тільки 9 договорів на суму 2,79 млн грн.

Про переможця

Євген Оріховський зареєстрований як підприємець з травня 2016 року в Дніпрі. За даними проєкту Clarity, за час своєї діяльності він уклав 10 договорів на суму 10,93 млн грн. Основний вид діяльності – торгівля паливом. Найбільші угоди підприємець підписав зі Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, Острозьким та Заліщицьким відділом освіти.

Наші Гроші. Львів