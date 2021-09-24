На Тернопільщині присвоїли звання “Мати-героїня” 54 жінкам

54 жінкам з Тернопільщини присвоїли звання “Мати-героїня”. Цю державну нагороду отримують жінки, які виховали п’ятьох чи більше дітей, розповіла речниця облдержадміністрації Ганна Василенко.

За його словами, указ про це підписав президент України в травні цього року. Нагороджували матерів сьогодні в обласній філармонії. Нагороджували матерів сьогодні в обласній філармонії. Одна із жінок, якій присвоїли це звання – тернополянка Олена Білорус. Жінка має п’ятьох дочок.

“У мене старшій дочці 25 років, наступна за нею йде – 21, 17, 14 та 11”, – каже Білорус.

Державну нагороду – почесне звання “Мати-героїня” встановила Верховна Рада України у 2004 році. Отримати її можуть жінки, які виховали до 8-річного віку щонайменше п’ятьох дітей, у тому числі всиновлених, і створили належні умови для їхнього розвитку. Матерям вручають нагрудний знак і виплачують одноразову допомогу – понад 20 тисяч гривень. На Тернопільщині загалом є 6 700 матерів-героїнь, розповіла Ганна Василенко.