Тернопільські синоптики прогнозують потепління на вихідних

На вихідних в Тернопільській області очікують потепління. Найтепліше, за даними українського гідрометцентру, буде в суботу. Температура вдень підніметься до 20-и градусів тепла.

В п’ятницю, 24 вересня, на Тернопільщині оголошено штормове попередження через сильний вітер. Температура вдень протримається на рівні +11-13 градусів. Очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду.

А от в суботу, 25 вересня, та в неділю, 26 вересня, на всій території Тернопільської області синоптики прогнозують потепління. Середньодобова температура на вихідні підніметься на 6 градусів.

Найтеплішою на Тернопільщині буде субота – гідрометцентр передбачає у денні години +15-20 градусів. В ночі – до +10 градусів. Істотних опадів у перший день вихідних не прогнозують.





