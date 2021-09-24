Тернопільська фірма за 126 млн грн відремонтувала 20 км дороги на Перемишлянщині

На Львівщині за 126 млн грн завершили ремонт майже 20 км місцевої дороги Перемишляни-Чемеринці-Плугів. А саме відремонтували ділянку від села Боршів до Дунаїва через Чемеринці.

У четвер, 23 вересня, заступник голови ЛОДА Юрій Бучко повідомив, що в межах ремонту на ділянці від села Боршів до Дунаїва через Чемеринці виконали роботи з розпушення існуючого покриття, влаштування нової основи, влаштування двох шарів асфальтобетонного покриття, влаштування бар’єрне огородження, нанесли розмітку та встановлено нові дорожні знаки, пише Захід. нет

«На виконання робі витратили 125,8 млн гривень коштів державного дорожнього фонду. Відтак мешканці населених пунктів Виписки, Чемеринці, Дунаїв, Біле, Кучерівка, Вишнівчик, Підсмереки та інших матимуть належне сполучення з центром громади в місті Перемишляни. Такий маштабний ремонт дороги Перемишляни-Чемеринці-Плугів не виконувався з часу її будівництва в 60 роках минулого століття», – написав Юрій Бучко у Facebook.

У вересні 2020 року департамент дорожнього господарства ЛОДА провів У вересні 2020 року департамент дорожнього господарства ЛОДА провів тендер , за результатами якого уклав дороговір з підрядною організацією ТОВ «ШЛЯХОВИК-Т» на ремонт майже 25 км дороги Перемишляни-Чемеринці-Плугів. Сума договору склала 177 млн грн. Ділянку від Перемишлян до Боршіва ще ремонтують. Водночас ділянка довжиною близько 10 км від Дунаїва до Поморян залишається не відремонтованою. Наступного року планують виготовити проектно-кошторисну документацію для початку її ремонту.

За даними YouControl, ТОВ «ШЛЯХОВИК-Т» зареєстроване 2,5 роки назад у місті Теребовля на Тернопільщині. Кінцевими бенефіціарними власниками є мешканець Львівщини Микола Карпець та мешканець Теребовлі Олег Вітковський.





