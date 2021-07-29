На Тернопільщині відкрили кримінальну справу проти 54-річної старости за дерибан землі

На Тернопільщині правоохоронці відкрили справу проти колишньої старости, яка присвоїла і роздала кілька десятків гектарів землі собі та своїм родичам.

Правоохоронці встановили, що 24 жовтня 2020 року 54-річна жінка, яка виконувала обов’язки голови сільської ради одного із сіл Монастириського району (припускаємо, що мова йде про Горожанку), склала протокол про затвердження проектів землеустрою на 18 гектарів, хоча сесії не було і депутати за це рішення не голосували.

9 земельних ділянок по два гектари староста роздала родичам.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 366 (підроблення офіційних документів) та частиною 1 статті 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Бучацька окружна прокуратура.