Инвестор Руслан Тимофеев объяснил, как финансируются IT-проекты в Украине

Основатель Adventures Lab Руслан Тимофеев: украинский рынок стартапов развивается в верном направлении

Фаундер фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев поделился своим видением того, как рынок инвестиций в молодые ИТ-компании чувствует себя в Украине. Кроме того, предприниматель рассказал о том, какие стартапы кажутся наиболее привлекательными для pre-seed и seed-финансирования в последние годы и насколько рискованно вкладывать деньги в проекты на начальном этапе их формирования.

О работе инвестиционного фонда

Украинская компания Adventures Lab была создана относительно недавно – в декабре 2019 года. Развитие фонда пришлось на период пандемии коронавируса и локдауна, но несмотря на это он смог добиться значительных успехов в своём сегменте. На его счету, по словам Руслана Тимофеева, 14 бизнесов, построенных с нуля. Организация в общей сложности инвестировала в проекты около 15 миллионов долларов, а средний чек составил 100-500 тысяч.

Основатель Adventures Lab рассказал, что его команда заинтересована в стартапах, которые находятся на этапах развития. Речь идёт о небольших молодых проектах, не требующих крупных вложений; о компаниях с чётким бизнес-планом, инвестиции в которые могут достигать несколько сотен тысяч долларов; наконец, о брендах-миллионерах для финансирования которых задействуются шестизначные суммы.

Критерии, по которым происходит отбор

Выбор проектов, которые в конечном счёте получат инвестиции от украинского фонда, включает в себя несколько стадий, рассказывает Руслан Тимофеев. Всё начинается с длительного и скрупулёзного поиска уникальных и интересных продуктов. Причём интересными они должны быть не столько для инвестора, сколько для конечного пользователя.

После этого Adventures Lab приступает к анализу выбранного стартапа. В критерии оценивания входят надёжность и репутация компании, её бизнес-план, опыт и экологичность членов команды, базовые бизнес-метрики, такие как целевая аудитория, затраты на привлечение и удержание клиентов и многое другое.

Наконец, фонд приступает к самому процессу инвестирования, который также проходит поэтапно. «Нас интересуют два стартовых этапа: рre-seed и seed», – объясняет бизнесмен. «Рre-seed – это капиталовложения на стадии идеи или разработки демоверсии приложения. Здесь инвестиции небольшие, ориентировочно от 100 до 200 тысяч долларов. Seed-раунд – следующий. Продукт уже продается, но нуждается в масштабировании».

В подтверждение своих слов Руслан Тимофеев привёл в пример наиболее яркие и крупные активы из инвестиционного портфеля Adventures Lab. Это мобильная программа для замены лиц на видео Reface, которая в прошлом году быстро вышла в топ App Store; StreamHERO – сервис интеграции рекламы в стримы видеоигр, а также приложение EduDo с короткими образовательными роликами.

Инвестиции в украинские стартапы и связанные с ними риски



Финансирование бизнесов, которые находятся в самом начале пути своего развития, – рискованное предприятие. С другой стороны, окупаемость таких проектов очень высокая, если продукт нравится потребителю, признаётся основатель Adventures Lab.

В этом, по его мнению, и состоит главное отличие украинских инвесторов от европейских или американских. Отечественные фонды опасаются вкладывать деньги в проекты, которые могут «не зайти». «Но разве не в этом и заключается суть венчурных инвестиций?» – задаётся вопросом Руслан Тимофеев.

Он уверен, что рынок стартапов в нашей стране переживает мощный рост. День за днём открываются новые перспективы для интересных IT-проектов с молодыми и амбициозными специалистами во главе. Украина развивается в правильном направлении, и уже поэтому у неё есть все шансы стать привлекательной территорией для IT-инвесторов.

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