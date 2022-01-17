На Тернопільщині зніматимуть програму про Вишнівецький палац

До Вишнівця їде знімальна група програми “Загублений світ”.

Там зніматимуть випуск про український Версаль – Вишнівецький палац. Зйомки триватимуть з 18 до 20 січня.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці палацу. «В родовому гнізді князів Вишневецьких на Тернопільщині зніматимуть кіно: про історію палацу та його колишніх власників, про таємниці та легенди. Група дослідників та істориків запрошує стати героєм програми кожного, хто може розповісти свою історію чи легенду почуту від дідів-прадідів про цю перлину культурної спадщини України», – йдеться у повідомленні.