17:00 | 17.01.2022
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Тернопільщина 

На Тернопільщині зніматимуть програму про Вишнівецький палац

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До Вишнівця їде знімальна група програми “Загублений світ”.

Там зніматимуть випуск про український Версаль – Вишнівецький палац. Зйомки триватимуть з 18 до 20 січня.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці палацу. «В родовому гнізді князів Вишневецьких на Тернопільщині зніматимуть кіно: про історію палацу та його колишніх власників, про таємниці та легенди. Група дослідників та істориків запрошує стати героєм програми кожного, хто може розповісти свою історію чи легенду почуту від дідів-прадідів про цю перлину культурної спадщини України», – йдеться у повідомленні.

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