На Василя в Тернополі під колесами автомобіля травмувались двоє жінок

14 січня в м. Тернополі сталось дві дорожньо-транспортні пригоди, пов’язані з травмуванням пішоходів.

Спершу, близько 18.30 годин, водій «Волги» здійснив наїзд на тернополянку, яка переходила дорогу по вул. С. Будного. Внаслідок аварії 40-річну жінку, з численними травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.

А вже через дві години, на перехресті вул. Живова та Шептицького, під колесами моторолера «Honda» опинилась 49-річна місцева жителька. Травмовану жінку госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню.