Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини запрошує на презентацію книги

17 вересня 2021 року о 15:00 год. у КУ Тернопільської обласної ради “Музей національної-визвольної боротьби Тернопільщини” відбудеться презентація книги «Дороговкази Зеновія Красівського» (спогад до 30-ліття його загибелі).

30 років тому, 20 вересня 1991 року не стало Зеновія Красівського — Людини-борця, християнина, націоналіста. Усе його життя — це боротьба за Українську Самостійну Соборну Державу. Понад 26 років неволі не зламали, а лише загартували його: «Так, я зазнав багато втрат. Але що це все значить проти того диявольського почуття людської гордости, яке я маю від пережитого!»

Про місію Красівського згадував Євген Сверстюк: «Судив йому Бог бути в найгостріших осередках українського болю і замовляти той біль. Бути собою і залишитися собою на етапах двадцятого століття — що може бути кращою ознакою людської справжности?»

Настав час і нам згадати Зенка, торкнутися його живого слова, яке дійшло до нас у книзі «Дороговкази Зеновія Красівського», — анонсують у музеї.