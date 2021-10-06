Після скандалу з хабарем начальника управління стратегічних розслідувань Джиджору звільнили, а Різника відсторонили

Сьогодні 6 жовтня на Тернопільщині призначили нового керівника Управління стратегічних розслідувань. Ним став Юращук Василь Миколайович.

Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомив бучацький активіст Роман Довбенко.

До слова, Юращук Василь народився 13 сiчня 1982 року в селищі Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, колишній начальник Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня.

Також відомо, що колишнього керівника Управління стратегічних розслідувань – Джиджору Василя Івановича звільнили після скандалу з хабарем, а його заступника – Різника Дмитра Петровича – відсторонили від роботи.

Нагадаємо, у Тернопільській області затримали двох посадовців, причетних до схеми збагачення – де лісники платили кожного місяця по 1,5-2 тисячі доларів та давали талони правоохоронцям за те, що їх кришували.

До злочину виявився причетний – уже колишній керівник Управління стратегічних розслідувань Василь Джиджора та його заступник – Різник Дмитро Петрович.