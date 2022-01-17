Навіть староста на заробітках: у Тернопільській області половина села виїхала за кордон (фото)

У селі немає газу і автобус туди також не їздить.

У селі Яргорів Монастириської громади Тернопільської області половина жителів виїхала на заробітки.

Про це у коментарі “Суспільному” розповіла староста села Оксана Насада.

На заробітки виїхала навіть староста села

Староста села в телефонній розмові каже, що в її селі мешкає 400 людей, майже 200 з них уже виїхали за кордон. Оксана Насада додає, що вона також перебуває в Італії на заробітках. Для цього вона взяла відпустку, а за її 3-річним сином доглядає мати.

Жінка каже, що люди їдуть на заробітки, оскільки в селі немає роботи, проте люди хочуть мати належні умови для життя.

“Вони не можуть прогодувати свою сім’ю і дати своїй сім’ї належні умови для життя в Україні. Ну от дайте дитині освіту в Україні. Так, дитина поступить, але деяке навчання є платне. Дайте сьогодні дитині лікування. В мене буквально кілька днів тому дитина пішла лікуватися – пів місячної зарплати за три дні піде”, – каже Оксана Насада.

Староста села додає, що жителі села їдуть на роботу до Великої Британії, Польщі, Італії, Іспанії, Франції.

До села не їздить автобус, там немає газу

Місцевий житель Василь Подлецький каже, що його дружина вже 20 років на роботі в Італії. Він же живе лише з двома котами. За її кошти на в’їзді до села місцеві спорудили капличку. Серед причин того, що жінка виїхала за кордон – брак грошей.

Суспільне

Ще одну капличку в селі звела колишня заробітчанка Ганна Штангрет. Жінка каже, що через проблеми зі здоров’ям більше не може працювати. Вона додає, що в селі немає свого священника, газу і автобус сюди не їздить.

“Село не живе, а виживає. Бо щоб жити, то потрібно мати кошти. Маємо дуже мало перспективи в селі. Це є наших два магазини. Звичайно, існує ще школа, в якій нараховується приблизно 40 дітей. Багато молодих людей вже виїхали за кордон. Старші вже неспроможні вести сільське господарство”, – каже Ганна Штангрет.

Заробітчани до свого рідного села повертаються лише на свята.