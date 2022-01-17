Помер сільський голова з Тернопільщини, якого засудили на 6 років

6 січня, помер колишній Мшанецький сільський голова екс-Зборівського району Андрій Дядьо, якого наприкінці минулого року засудили до шести років ув’язнення за хабар у 80 тисяч доларів. Чоловік не відбував покарання, адже був важко хворий, і таки не зумів побороти недугу.

Нагадаємо, сільського голову Мшанця Андрія Дядьо, який обіймав цю посаду з 2010 до 2020 рр., затримали у 2015 році при отриманні частини обумовленої суми. Слідство і судові розгляди у цій справі тримали понад шість років і завершились тим, що Бережанський райсуд позбавив його волі на шість років.

У червні 2015 року до сільського голови Мшанця звернувся мешканець Тернопільщини, який мав намір при дорозі до Почаївської Лаври збудувати готель. Бізнесмен попросив у сільського голови, аби він виділив вільну земельну ділянку, на що голова відповів, що в межах села вільних ділянок немає, але зможе влаштувати так, що підприємець отримає землю неподалік. У вироку суду вказано, що сільський голова запропонував залучити до цього знайомого ветерана АТО, який зможе оформити на себе 2 га землі, а згодом переписати цю площу на бізнесмена. Голова Мшанця додав, що знає усіх необхідних для реалізації схеми людей, а тому проблем із виділенням землі не буде.

На одній із зустрічей із бізнесменом Андрій Дядьо заявив, що за свої послуги хоче отримати 100 тис. дол., хоча згодом зменшив цю суму до 80 тис. дол. Затримали Андрія Дядя у серпні 2015 року при передачі першої частини грошей – 10 тис. дол.

Після затримання суд призначив йому запобіжний арешт у вигляді домашнього арешту, але цікаво, що попри кримінальну справу і арешт Андрій Дядьо взяв участь у виборах і знову став сільським головою. Оскільки Дядьо не міг виходити з дому, то сесії сільради відбувалися у його будинку, а довідки на підпис йому мешканці села приносили на подвір’я.

Під час судового розгляду сільський голова Мшанця частково визнав свою провину, запевнивши при цьому суддів, що мав намір отримати всього 10 тис. доларів, а не 80 тис. Після завершення слідства та розгляду справи колегія суддів Бережанського райсуду вирішила засудити Андрія Дядьо до позбавлення волі на шість років. Окрім цього, суд постановив конфіскував у нього будинок площею 349,1 кв. м, з надвірними будівлями та спорудами та авто «Toyota Camry».

Архівне фото з сайту Зборівської РДА: Представники Зборівської влади проінспектували стан виконання робіт у будинку культури і дитсадку та поспілкувалися із Мшанецьким сільським головою Андрієм Дядьо щодо покращення інфраструктури.



