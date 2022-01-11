Олег Струнь, який 15 років тому збив на смерть двох дівчат, вперше попросив пробачення

Допит потерпілих і свідків розпочав суд у справі екс-податківця Олега Струня, якого обвинувачують у скоєнні ДТП 15 років тому у Петрикові, де загинули двоє дівчат.

На засіданні 6 січня суд допитав маму і батька загиблої – 16 річної Наталії Гнатієвич, а також сестру-близнючку загиблої 17-річної Світлани Козлюк. Окрім того, суд продовжив Струню запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 березня. Обвинувачений свідчити у суді відмовився, повідомляє Терен.

Потерпіла у справі сестра-близнючка загиблої Зоряна Козлюк була на місці ДТП одразу через кілька хвилин після її скоєння. Того вечора, коли сталася трагедія, 8 жовтня 2005 року близько 22.00, вони разом з друзями поверталися з кафе з Тернополя. У компанії було 5 чоловік.

– Наталя, Світлана і юнак, який був з ними, йшли попереду, а ми з хлопцем трохи від них відірвалися і йшли позаду, – пригадує Зоряна. – Марки та кольору авто, а також моменту зіткнення, я не бачила. Однак пам’ятаю, як по дорозі повз нас проїхали дві машини і одна з них промчала на високій швидкості. А в селі зазвичай ніхто так швидко не їздив.

Аварія сталася недалеко від дому дівчат. Водій з місця події втік. Наталя і Світлана загинули на місці. Хлопець, який був з ними, дивом залишився живим. Швидку викликав чоловік, біля будинку якого все сталося. За кілька хвилин до місця аварії прийшла Зоряна з хлопцем, своїм теперішнім чоловіком. Від побаченого підлітки були шоковані.

– Першим я побачила Вову (юнак, який йшов з дівчатами – ред), який вилазив з рову. Спершу навіть не зрозуміла, що сталося. Потім знайшли мою сестру.., – розповідає Зоряна Кравець. – Викликали дві «швидких», одна забрала мене, мого хлопця і юнака, який вижив у аварії.

За словами Зоряни Кравець, на наступному засіданні суд планує допитати саме цього свідка, який на момент аварії був разом з дівчатами. Також хотіли допитати чоловіка Зоряни Кравець, який тоді, коли сталася ДТП, йшов разом з нею. Однак він був присутній на попередніх засіданнях, відтак допитувати його не можна.

Зазначимо, що справу про ДТП 15-річної давності передали до суду ще у вересні цього року, весь цей час Олег Струнь перебуває під вартою. На попередньому засіданні захисник Борис Шкільняк звернувся до суду із клопотанням звільнити обвинуваченого від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення у зв’язку із закінченням строків давності. Суддя Любомир Базан відмовив у задоволенні цього клопотання через передчасність і призначив судовий розгляд.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася у передмісті Тернополя – селі Петрикові ще в жовтні 2005 року. Водій «Опеля» збив на узбіччі дороги 17-річну Світлану Козлюк і 16-річну Наталію Гнатієвич та з місця події втік. За кермом був екс-податківець Олег Струнь. Його оголошували у міжнародний розшук. Чоловіка не могли знайти 15 років. За інформацією потерпілих, він переховувався у Росії.

Тільки 29 червня цього року чоловік сам прийшов у поліцію та зізнався у скоєному. Кримінальне провадження щодо 41-річного Олега Струня відновили та вручили йому підозру. Чоловікові інкримінують ч. 3 ст. 286 Кримінального Кодексу України. За такий злочин йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на три роки.

Під час всього судового процесу Олег Струнь мовчазний і лише коротко відповідає на питання судді та прокурора. Однак на одному із засідань він вперше за весь час попросив вибачення у рідних загиблих дівчат.

– Прошу вибачення у батьків Світлани і Наталі. У мене не було злого умислу так вчинити і завдати стільки болю вашим сім’ям. Я розумію, таке не прощається, але дуже прошу, пробачте, – звернувся до потерпілих обвинувачений.