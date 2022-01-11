У Тернополі ялинку прикрасили смаколиками для птахів

Вихованці та педагоги Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості прикрасили ялинку смаколиками для птахів і тварин. Про це розповіла керівниця гуртків екоцентру Галина Гевко, пише Суспільне.

За її словами, екоприкраси вони виготовили власноруч. Зробили їх із кетягів горобини, насіння злакових культур та качанів кукурудзи.

“Кожного року ми беремо участь в акції “Годівничка”. Ми з нашими вихованцями підгодовуємо птахів. А цього року вирішили зробити таку зелену модницю-ялинку, прикрашену іграшками, які водночас будуть кормом для птахів і тварин”, – каже Галина Гевко.

Клей для виготовлення прикрас робили з борошна та води.

“Ми брали мішковинну за основу, заготовки різних форм. Це могли бути такі черевички, зірочки, рукавички. І змащували вироби клеєм. І аплікацю декорували насінням”, – каже керівниця гуртків екоцентру Ольга Павлусик.

Педагогиня Ольга Божко розповідає, що усі заготовлені рослини та насіння вирощуюють вихованці та працівники центру.

“Виготовляємо для птахів на зиму китиці із чумизу і сенегальського проса. Через те, що цей корм дуже калорійний. Мало з’ївши, пташка насититься і може довго не їсти”, – розповідає Ольга Божко.

Керівниця гуртків екоцентру Наталя Батюх каже, що таке заняття виховує у дітей любов до природи.

“Ми виховуємо дітей так, щоб вони вчилися дбайливо ставитися до тварин. Хочемо, щоб діти знали, що треба підгодовувати птахів, не залишати їх в біді, коли зима”, – каже Наталя Батюх.

Такі екоіграшки можна виготовити у домашніх умовах.

Суспільне Тернопіль Апельсинові шкірки можна використати як посудини

“Для виготовлення іграшок-годівничок можна використати засушені шкірки апельсинів, які залишаються у кожного вдома. Можна у них насипати пташкам пшеничку або соняшник”, – каже Ольга Божко.

Суспільне Тернопіль Ялинку з екокрикрасами може оглянути кожен охочий