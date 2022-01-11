14:30 | 11.01.2022
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Тернопільщина 

У Тернополі ялинку прикрасили смаколиками для птахів

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Вихованці та педагоги Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості прикрасили ялинку смаколиками для птахів і тварин. Про це розповіла керівниця гуртків екоцентру Галина Гевко, пише Суспільне

За її словами, екоприкраси вони виготовили власноруч. Зробили їх із кетягів горобини, насіння злакових культур та качанів кукурудзи.

Цьогоріч ялинку на подвір’ї центру вперше прикрасили екоіграшками

“Кожного року ми беремо участь в акції “Годівничка”. Ми з нашими вихованцями підгодовуємо птахів. А цього року вирішили зробити таку зелену модницю-ялинку, прикрашену іграшками, які водночас будуть кормом для птахів і тварин”, – каже Галина Гевко.

Керівниця гуртків екоцентру Галина Гевко

Клей для виготовлення прикрас робили з борошна та води.

Ялинкові екоприкраси

“Ми брали мішковинну за основу, заготовки різних форм. Це могли бути такі черевички, зірочки, рукавички. І змащували вироби клеєм. І аплікацю декорували насінням”, – каже керівниця гуртків екоцентру Ольга Павлусик.

Керівниця гуртків екоцентру Ольга Павлусик

Педагогиня Ольга Божко розповідає, що усі заготовлені рослини та насіння вирощуюють вихованці та працівники центру.

Керівниця гуртків екоцентру Ольга Божко

“Виготовляємо для птахів на зиму китиці із чумизу і сенегальського проса. Через те, що цей корм дуже калорійний. Мало з’ївши, пташка насититься і може довго не їсти”, – розповідає Ольга Божко.

Чумиз та сенегальське просо

Керівниця гуртків екоцентру Наталя Батюх каже, що таке заняття виховує у дітей любов до природи.

Екоприкраси

“Ми виховуємо дітей так, щоб вони вчилися дбайливо ставитися до тварин. Хочемо, щоб діти знали, що треба підгодовувати птахів, не залишати їх в біді, коли зима”, – каже Наталя Батюх.

Керівниця гуртків екоцентру Наталя Батюх

Такі екоіграшки можна виготовити у домашніх умовах.

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Апельсинові шкірки можна використати як посудини

“Для виготовлення іграшок-годівничок можна використати засушені шкірки апельсинів, які залишаються у кожного вдома. Можна у них насипати пташкам пшеничку або соняшник”, – каже Ольга Божко.

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