Щоб не повертати $2 тисячі: на Тернопільщині боржник вирішив вбити знайомого

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційну скаргу захисника засудженого Володимира В. на вирок Чортківського районного суду від 1 листопада 2019 року та ухвалу Тернопільського апеляційного суду від 28 грудня 2020 року.

Вироком місцевого суду Володимира В. визнано винним за ч. 3 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Цивільний позов потерпілого задоволено частково та стягнуто з обвинуваченого на його користь у рахунок відшкодування моральної та майнової шкоди відповідно 5 тис. та 20 тис. грн, а також 19 тис. 500 грн судових витрат на правову допомогу.

Відповідно до вироку суду, у липні 2013 року Володимир В. позичив у Володимира Д. 16 тис. Грн. (згідно з розпискою, 2 тис. доларів США) та зобов’язувався повернути їх до 1 червня 2014 року. Однак взяті на себе боргові зобов’язання вчасно не виконав, зустрічей уникав і постійно відтягував повернення коштів, а надалі, щоб не віддавати борг, задумав вбити останнього.

З цією метою у другій половині дня 19 січня 2015 року Володимир В. зателефонував Володимирові Д. і запропонував зустрітися у м. Хоростків, щоб віддати частину боргу, на що потерпілий погодився. Приблизно о 18 год. засуджений, перебуваючи в автомобілі «Шевроле Авео» під керуванням потерпілого, діючи з корисливих мотивів, заздалегідь підготовленим ножем з метою вбивства умисну завдав Володимирові Д. не менше десяти ударів у шию та груди, однак не довів свого умислу до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки потерпілий вчинив опір, утік із машини і покликав людей на допомогу.

При перегляді вироку за апеляційною скаргою сторони захисту Тернопільський апеляційний суд ухвалою від 28 грудня 2020 року залишив це рішення без змін.

Не погодившись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанції, захисник засудженого подав касаційну скаргу, просив оскаржувані судові рішення скасувати та закрити кримінальне провадження щодо Володимира В. на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

За результатом судового розгляду Верховний Суд касаційну скаргу захисника засудженого Володимира В. залишив без задоволення, а вирок Чортківського районного суду від 1 листопада 2019 року та ухвалу Тернопільського апеляційного суду від 28 грудня 2020 року – без зміни.



