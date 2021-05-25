“Тернопільміськгаз” у списку найбільших боржників України
Борги облгазів перед Оператором ГТС України досі перевищують 10 млрд грн, але ситуацію може змінити законопроєкт 3800, який передбачає запровадження спеціальних розподільчих рахунків.
Про це повідомляє прес-служба ОГТСУ.
“У квітні 2021 року оператори ГРМ (обл-, міськгази) відібрали на власні виробничо-технологічні витрати з мереж ОГТСУ 22 млн куб. м газу, що в 30 разів менше за показники березня. Проте поточний стан заборгованості та нарахувань до сплати залишається на позначці понад 10 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.
У компанії нагадали, що різке збільшення облгазами відборів газу для ВТВ – у 20 разів – спостерігалося протягом лютого-березня 2021 року.
Нарощування заборгованості у квітні продемонстрували: Донецькоблгаз (+128 млн грн), Тернопільміськгаз (+51 млн грн), Кіровоградгаз (+43 млн грн), Херсонгаз (+29 млн грн), Мелітопольгаз (+6 млн грн).
При цьому, найбільшими боржниками залишаються: Київоблгаз (1,15 млрд грн), Донецькоблгаз (1 млрд грн), Львівгаз (835 млн грн), Харківгаз (577 млн грн), Тернопільміськгаз (529 млн грн).
Зазначається, що 7 облгазів із 43 наразі не мають заборгованості перед ОГТСУ: Кременчукгаз, Лубнигаз, Кременецьке УПРГ, Газпостачсервіс, Сірка, Спектргаз та Одесагаз, зокрема, останній за звітний період повністю погасив свій борг в 46 млн грн.
В ОГТСУ підкреслили, що заборгованість обл-, міськгазів негативно позначається на роботі держкомпанії, зокрема на фінансових показниках.
“Відповідно до заборгованості облгазів у розмірі 10 млрд грн у 1 кварталі 2021 року збільшився резерв сумнівних боргів. Якби не цей фактор, чистий прибуток ОГТСУ був би не 4,6 млрд грн, а майже вдвічі більшим – 8,6 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.
“19 травня Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг сімнадцятьма голосами підтримав законопроєкт №3800, який передбачає запровадження спеціальних розподільчих рахунків.
Це дає нам надію, що завдяки такому механізму найближчим часом проблема нарощування боргів та значних неоплачуваних відборів газу з української ГТС буде вирішена раз і назавжди. Закликаємо найближчим часом розглянути законопроєкт в сесійній залі парламенту”, – заявив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що загальна заборгованість облгазів перед “Оператором ГТС України” та нарахування до сплати за послуги балансування становлять 9,8 млрд грн – за минулий тиждень погасили менше 1% від боргу (9,7 млн грн).
Економічна правда