Заліщики хочуть повернути собі звання курорту

Заліщики до 1939 року були дуже популярним курортом в Австро-Угорській імперії та міжвоєнній Польщі. У тогочасних путівниках і пресі місто називали Подільською Рив’єрою, порівнювали з Кароліною, Флоридою і Палм-Біч. Тогочасні листівки демонструють привабливе місце: смугасті лежаки, великі пляжні парасолі, довгі ряди лавочок, акуратно підстрижені дерева.

Усе закінчилося 1939 року. Почалася Друга світова війна. З нею до Заліщиків прийшли “совіти”. А в 1941 році потужна повінь зруйнувала пляжі та чимало прибережних парків. Відновлювати курорт після війни у радянській Україні не стали, пише Номер один.

Тепер містяни хочуть, аби місто знову стало курортним, і планують облаштувати пляж. Заліщики беруть участь у конкурсі «Наша громада», який організували телеканали ICTV та СТБ разом з Українським кризовим медіа-центром у рамках програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Проєкт, який презентувала громада міста, передбачає реновацію набережної “Сонячний пляж”, повернення курорту автентичності. Роблять це заради створення відповідної туристичної інфраструктури та умов для розвитку туризму.