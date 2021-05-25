У Копичинцях на футбольних матчах розігрують ковбасу (фото)

На футбольних матчах у Копичинцях кожен бажаючий вболівальник чи гість на стадіоні має можливість долучитися в підтримку місцевої команди «Нічлава», купити білет з номером і мати шанс виграти приз від місцевих підприємців.

Розіграли призи від місцевого бізнесу: Масар, Копичинецькі Ковбаси, магазин Нівроку, магазин Інструмент, магазин Хата для Тата, Палатка Юрія Клизуба.

– В Копичинцях на домашні футбольні матчі збирається багато вболівальників. Тому, ми вирішили з молодіжною радою, що з допомогою розіграшів зможемо рекламувати місцевий бізнес і підтримувати нашу команду. Також, хочемо, щоб вболівальники з інших міст знали, що в Копичинцях на футболі завжди є шанс виграти цікаві призи. Запрошуємо в гості!, – каже міський голова Копичинець Богдан Келічавий.

Нагадаємо, копичинцецька «Нічлава» виступає у другій лізі чемпіонату Тернопільської області. Після трьох зіграних матчів у її активі одна перемога, дві нічиї і жодної поразки. Команда з п’ятьма очками обіймає друге місце турнірної таблиці.

На футбольних матчах у Копичинцях кожен бажаючий вболівальник чи гість на стадіоні має можливість долучитися в підтримку місцевої команди «Нічлава», купити білет з номером і мати шанс виграти приз від місцевих підприємців.

Розіграли призи від місцевого бізнесу: Масар, Копичинецькі Ковбаси, магазин Нівроку, магазин Інструмент, магазин Хата для Тата, Палатка Юрія Клизуба.

– В Копичинцях на домашні футбольні матчі збирається багато вболівальників. Тому, ми вирішили з молодіжною радою, що з допомогою розіграшів зможемо рекламувати місцевий бізнес і підтримувати нашу команду. Також, хочемо, щоб вболівальники з інших міст знали, що в Копичинцях на футболі завжди є шанс виграти цікаві призи. Запрошуємо в гості!, – каже міський голова Копичинець Богдан Келічавий.

Нагадаємо, копичинцецька «Нічлава» виступає у другій лізі чемпіонату Тернопільської області. Після трьох зіграних матчів у її активі одна перемога, дві нічиї і жодної поразки. Команда з п’ятьма очками обіймає друге місце турнірної таблиці.

Джерело: Тижневик “Номер один”