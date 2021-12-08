Тернопільщину засипатиме снігом: прогноз
Циклон прийшов на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, він сприятиме зниженню температурних показників. Також періодично спостерігатимуться снігопади.
Західний регіон охопить похмура погода. Атмосферні фронти сприятимуть опадам. Ускладнюватиме ситуацію ожеледиця на автошляхах, а також дошкулятиме сильний вітер.
“У середу найхолоднішою буде західна частина України, вночі -5-9 градусів, вдень -1-5 градусів. Сніг налипатиме деревах, дротах, що також є певною загрозою. Де буде холодніше, то спостерігатиметься ожеледиця! Очікується північно-східний рвучкий вітер”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.
За попередніми прогнозами, прохолодна морозяна погода протримається на Тернопільщині майже до кінця тижня. Вихідними температурні показники дещо підвищаться. Втім, почастішають опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Метеорологічна ситуація сприятиме небезпечним ситуаціям на автошляхах.