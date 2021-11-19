14:35 | 19.11.2021
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Тернопільщина 

Тернопільському обласному гідрометеоцентру – 100 років

tata 0 Views Прокоментуй!

Тернопільському обласному гідрометеорологічному центру виповнилося 100 років. Про це розповіла завідувачка сектору цього центру Оксана Софінська, пише Суспільне

За її словами, у центрі працюють 100 працівників. Вони щодня проводять прогнозування погоди в регіоні, спостерігають за рівнем води в річках, а також проводять спостереженнями за станом забруднення атмосфери.

Тернопільському обласному гідрометеоцентру – 100 років

Сьогодні в Україні відзначають День працівників гідрометеорологічної служби. Цей день запровадив президент з 11 березня 2003 року.

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