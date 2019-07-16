Валерій Чоботарь розказав, над чим у парламенті слід працювати в першу чергу

Національна безпека – одне з найважливіших для країни питань, вважає кандидат в народні депутати по 164-му виборчому окрузі Валерій Чоботарь. Про це він заявив в ефірі програми «Виборчий округ: Співбесіда», яка виходить на телеканалі UA: Тернопіль.

– Я відчуваю себе найбільш компетентним у двох питаннях. Перше – це національна безпека. І це природно. Бо всі інші питання будуть неактуальні, якщо ця держава не зможе протистояти тій загрозі, яка зараз є. Тому це питання номер один. Я маю компетентність в цьому і розумію, що відбувається. І також мені близька тема, яка торкнулась мене, моєї сім’ї й моїх близьких друзів, це тема ветеранів. Ми зараз часто згадуємо про людей, які є на фронті, але, на жаль, чомусь в суспільстві не прийнято говорити про людей, які приходять з війни і не знаходять себе, які руйнують свої сім’ї, закінчують життя самогубством. Тому мої перші ініціативи були б направлені на цих дорогих мені людей, які просто повинні вибрати жити й жити достойно в нашій країні, – сказав Валерій Чоботарь.

На думку Валерія Чоботаря, НАТО – єдиний спосіб захистити країну.

– В нашій Конституції затверджений чіткий напрямок України в НАТО. І для мене це надзвичайно важливо, бо це єдиний спосіб зберегти нашу незалежність і мати захист від одвічного нашого сусіда-агресора. Нам треба переймати досвід тих країн, яким вдалось це зробити. Це Польща і країни Прибалтики, – додав він.