Тернополянка завоювала бронзу на Чемпіонаті світу з дзюдо

Тернополянка Марія Бала виборола бронзу на світових змаганнях.

Як повідомили в Управлінні молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА, Чемпіонат світу з дзюдо серед спортсменів з порушеннями слуху проходив з 27 по 30 жовтня у Франції.

Участь в змаганнях взяли 164 атлети із 26-ти країн. Серед 34-х спортсменів, які представляли Україну у складі Національної дефлімпійської збірної, були тернополянки – майстер спорту з дзюдо Марія Бала та кандидат у майстри спорту, першокурсниця факультету фізичного виховання ТНПУ імені Володимира Гнатюка Софія Волянюк.

Марія Бала виборола бронзову нагороду у ваговій категорії +78 серед жінок. Вдало виступила на турнірі й дебютантка змагань Софія Волянюк, яка у ваговій категорії до 57 кг серед жінок зайняла п’яте місце та вперше виконала норматив майстра спорту України.

Додамо, що на Чемпіонаті світу з дзюдо, що проходив у передмісті Парижа – Версалі, Національна дефлімпійська збірна України виборола 14 нагород – 7 золотих і 7 бронзових – і здобула першу загальнокомандну сходинку.