На Тернопільщині у 397 осіб підтвердили COVID-19 за добу

У 397 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це розповіла виконувачка обов’язків директорки обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук, пише Суспільне.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 6 жителів області. Одужання підтвердили у 210 осіб. Медики провели 747 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (50 осіб): Великодедеркальська сільська ОТГ – 6, Вишнівецька селищна ОТГ – 5, Кременецька міська ОТГ – 6, Лановецька міська ОТГ – 19, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 12

Тернопільський район (201 особа): Байковецька сільська ОТГ – 6, Бережанська міська ОТГ – 12, Білецька сільська ОТГ – 2, Великоберезовицька селищна ОТГ – 7, Великогаївська сільська ОТГ – 3, Залозецька селищна ОТГ – 25, Збаразька міська ОТГ – 12, Золотниківська сільська ОТГ – 7, Іванівська сільська ОТГ – 1, Козівська селищна ОТГ – 10, Козлівська селищна ОТГ – 2, Купчинецька сільська ОТГ – 2, Микулинецька селищна ОТГ – 4, Нараївська сільська ОТГ – 10, Підгаєцька міська ОТГ – 9, Підгороднянська сільська ОТГ – 4, Скалатська міська ОТГ – 5, Скориківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 17, Тернопільська міська ОТГ – 62

Чортківський район (146 особи): Білобожницька сільська ОТГ – 5, Борщівська міська ОТГ – 13, Бучацька міська ОТГ – 7, Васильковецька сільська ОТГ – 2, Гримайлівська селищна ОТГ – 4, Гусятинська селищна ОТГ – 5, Заводська селищна ОТГ – 4, Заліщицька міська ОТГ – 5, Золотопотіцька селищна ОТГ – 14, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4, Копичинецька міська ОТГ – 4, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 8, Монастириська міська ОТГ – 17, Нагірянська сільська ОТГ – 3, Скала-Подільська селищна ОТГ – 20, Товстенська селищна ОТГ – 5, Трибухівська сільська ОТГ – 4, Чортківська міська ОТГ – 22

Загалом з початку пандемії COVID-19 підтвердили в 90 917 осіб, 79 240 з них вже видужали та 1 622 людини померли.