Тернополяни привезли два «срібла» з Чемпіонату України з таїландського боксу

В Одесі завершився Чемпіонат України з таїландського боксу Муей Тай серед молоді (U-23), юніорів та юнаків. Тернопільщину представляли спортсмени СК «Workout Hall» – Максим Онуферко та Максим Сливінський. Обоє хлопців вибороли срібні нагороди.

Тривав чемпіонат в Одесі з 21 по 25 липня, а взяти участь в ньому з’їхалися майже 400 спортсменів з 16-ти областей України. Тренує тернополян виконавчий директор обласної федерації таїландського боксу та голова обласного осередку «Гідність нації» – Юрій Сенів. Каже, відразу були націлені на призові місця.

«Ми дуже багато сил та часу приділяємо тренуванням і підготовці. І з досвіду знаємо, що такі зусилля не можуть бути марними. На чемпіонатах такого рівня вибороти два других місця – це, повірте, класний показник. Ми дуже задоволені результатами наших Максимів. До того ж, тепер знаємо, над чим нам варто ще більше попрацювати», – розповів Юрій Сенів.

Юрій Сенів розповів, що у категорії Онуферка було 6 сильних спортсменів. У першому поєдинку Максим виграв за кількістю балів, другий бій завершив достроково – нокдауном у першому раунді. А в фіналі поступився перемогою супернику, який, до речі, призер чемпіонату світу.

Щодо Максима Сливінського, то в його категорії було 5 достойних спортсменів. У півфінал Максим вийшов за жеребкуванням та виграв один з поєдинків за рішенням суддів. А от у фіналі прийняв поразку від переможця світового чемпіонату.

Тож, в результаті, Максим Онуферко зайняв друге місце у категорії 51 кг/14-15 р, а Максим Сливінський – у 57 кг/18-23 р.

«Ми пишаємось нашими переможцями, адже вони показали високий рівень підготовки! Спасибі й усім нашим друзям та колегам, які вболівали за наших хлопців! Всі ваші слова додають впевненості та сили! Дякуємо і цінуємо!», – зазначив засновник спорткомплексу «Workout Hall» та голова Тернопільської обласної федерації таїландського боксу Богдан Юлик.

Варто зауважити і те, що під час чемпіонату представники Української Національної федерації таїландської боксу організували начальні семінари для суддів і тренерів.

«Такі тренінги справді допомагають розвиватися. Адже і тренерам спортсменів завжди необхідно рухатися вперед, щоби їхні підопічні мали на кого рівнятися. Хочу наголосити на тому, що для тренерів у Одесі семінар проводили Анна та Павло Євтушенки – головні тренери української збірної. І переймати досвід саме у них – для нас дуже цінно», – зауважив Юрій Сенів.

Щодо навчання суддів, то його проводив Сергій Лавренко – один із кращих суддів з тайського боксу. Семінари тривали впродовж 3-х днів, після чого учасники отримали відповідні сертифікати.



