У Чорткові повністю реконструюють центральну частину міста

Спеціалісти з Івано-Франківська представили концепцію реконструкції центральної частини Чорткова.

У п’ятницю, 23 липня, спеціалісти ТОВ «Урбан Консалтинг» з Івано-Франківська презентували архітектурно-містобудівній раді концепцію реконструкції центральної частини Чорткова. Йдеться відразу про чотири проекти, котрі у планах реалізувати до 500-ліття Чорткова у статусі міста. Маючи концепцію, на основі якої виготовлятиметься проектно-кошторисна документація, місто претендуватиме на залучення коштів із державного бюджету на реалізацію проектів, адже лише власною казною це зробити неможливо.

Отож, які ці чотири проекти?

Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Ринок;

Капітальний ремонт скверу по вул. Т. Шевченка, 15, та пішохідної зони по цій вулиці (ділянка від вул. Ст. Бандери до площі Героїв Євромайдану);

Капітальний ремонт проїзної частини вул. Ст. Бандери (ділянки від Домініканського костелу до вул. Гончара) з влаштуванням публічного простору перед костелом;

Капітальний ремонт площі Героїв Євромайдану.

Тезово презентуємо вам напрацювання івано-франківських спеціалістів:

заборонено заїзд та паркування автомобілів на вищевказаній території, втім передбачено можливість під’їзду транспорту виключно у визначені години для розвантаження товарів;

пішоходи – у пріоритеті; повністю безбар’єрне середовище без бордюрів;

площа Героїв Євромайдану спроектована таким чином, що домінантною спорудою виступає будівля міської ради;

площа Героїв Євромайдану розглядається як багатофункціональна зона (для щоденних активностей та урочистих подій), облаштований простір для відпочинку перед ЗОШ №2, дитяча зона;

сухий фонтан на площі Героїв Євромайдану;

функціональне озеленення (значно більше зелені, ніж зараз);

вул. Шевченка та вул. Ринок – пішохідний вуличний простір із широкими транзитними зонами, якісним озелененням, буферною та сервісною зонами, місцями для відпочинку;

Ринкова площа – майданчик для фестивалів, тематичних ярмарків;

затишний зелений сквер перед ТД «Весна»;

новий пішохідний публічний простір перед Домініканським костелом;