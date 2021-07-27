На Тернопільщині працюватимуть 76-пунктів масової вакцинації

Кількість пунктів масової вакцинації на Тернопільщині збільшиться до 76-ти. Про це заявила директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко. Нагадаємо, що зараз в області працює 11 центрів вакцинації і понад півсотні пунктів масової вакцинації, де усі охочі громадяни можуть щепитися однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna.

“У Тернополі сьогодні вакцинують щодня у Тернопільському центрі вакцинації на Злуки, 45 , на вулиці Руській, 47 у “Лікувально-діагностичному центрі”, а також на Кацобинксього,3 і Шпитальній,4. По області пункти у Кременці, Бережанах, Чорткові, Заліщиках, Бучачі, Зборові, Борщеві, Теребовлі, Гусятині, Підволочиську. Це ті центри первинної медико-санітарної допомоги , які вже отримали нову вакцину Moderna.Також ми збільшуємо кількість пунктів вакцинації. До 23 липня в нас працювало 56 пунктів вакцинації, але ми бачимо, що цього не достатньо, тому розгортаємо пункти вакцинації у кожному великому селі, де є амбулаторія сімейного лікаря. Таким чином прагнемо збільшити кількість пунктів до 76-ти. Це дозволить нам наблизити пацієнта до можливості провакцинуватися”, – розповідає директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Додамо, що голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш та все керівництво ОДА, 23 липня, отримали щеплення вакциною Moderna.

“В нас ажіотаж, бо всі чекали Pfizer, але я хочу сказати, що працюють всі вакцини як і AstraZeneca так і Moderna, Pfizer так і CoronaVac. Немає значення препарат, важливо бути вакцинованим. Хочу звернутися до всіх: будь ласка, приходьте, вакцинуйтеся, збережіть ваше здоров’я і ваше життя!”- говорить голова ТОДА Володимир Труш.

Нагадаємо, що відтепер аби отримати вакцину від COVID-19 не потрібно реєструватися через додаток “Дія”. Усі бажаючі можуть безпосередньо прийти у Центр вакцинації і записатися у порядку черги, або ж звернутися до свого сімейного лікаря.

Усі точні адреси і довідкові номери телефонів пунктів та центрів вакцинації є на сайті та сторінках у соціальних мережах Тернопільської облдердаждміністрації.