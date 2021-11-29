Тернополяни, які боргують за послуги з теплопостачання, не можуть продавати свої квартири та машини?

Окремі абоненти КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» вважають, що несплата за послуги з теплопостачання та постачання гарячої води нічим їм не загрожує і не поспішають виконувати свої зобов’язання перед підприємством. Та, як показує практика, навіть борг у кілька тисяч гривень може загрожувати арештом майна боржникам.

Зокрема, з метою погашення заборгованості за спожиту теплову енергію та надані послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води КП “ТМТКЕ” за період з 01.01.2019 до 22.11.2021 р. підприємством вжиті такі заходи:

– подано в суд 1297 позовних заяв та заяв про видачу судових наказів на загальну суму 34122,1 тис. грн.;

– за заявами підприємства прийнято 809 рішень про стягнення заборгованості на загальну суму 19248,3 тис. грн.;

– на виконання рішень суду передано за місцем отримання доходів боржниками 412 виконавчих документів на загальну суму 5980,4 тис. грн. про стягнення заборгованості із споживачів – фізичних осіб;

– в органах державної виконавчої служби перебувають на виконанні 447 виконавчих документів за рішеннями суду про стягнення заборгованості на суму 5028,4 тис. грн.;

– одночасно із відкриттям виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову про арешт усього рухомого та нерухомого майна боржника, а також накладає арешт на усі карткові рахунки боржника. Відомості про арешт майна вносяться у державний реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна.

У таких випадках боржники не мають можливості відчуджувати (продавати, дарувати чи обмінювати) належні їм квартири, будинки чи автомобілі до зняття арешту, яке можливе тільки після повного погашення заборгованості.

У той же час КП “ТМТКЕ” йде назустріч споживачам та з розумінням розглядає кожен окремий випадок виникнення заборгованості. У випадку існування вагомих причин виникнення заборгованості КП “ТМТКЕ” укладає із боржниками угоди про реструктуризацію заборгованості. Це дає можливість боржникам уникнути усіх негативних наслідків, пов’язаних із примусовим стягненням заборгованості, а також дає можливість отримати субсидії навіть за наявності заборгованості. Про конкретні приклади роботи виконавчої служби із боржниками КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» ми розповімо у наступних публікаціях.