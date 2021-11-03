Тернополяни, які хворіють на коронавірус, зможуть отримати сертифікат про одужання терміном на 90 днів

Тернополяни, які зараз хворіють на коронавірус, уже з наступного тижня зможуть отримати спеціалізовані сертифікати про одужання, терміном на 90 днів.

Про особливості карантинних обмежень, плани по COVID-документах та протидію їх підробці розповіли сьогодні на брифінгу МОЗ.

Наступного тижня українці, які хворіють на коронавірусну хворобу, після одужання зможуть отримати новий вид цифрового документа – сертифікат про одужання. Його термін дії складатиме 90 днів. Отримати документ можна буде не раніше 15-го дня після встановлення діагнозу (відповідно до медичного запису, внесеного лікарем до електронної системи охорони здоров’я).

Планують алгоритм отримання цифрового COVID-сертифіката для тих людей, які були щеплені за кордоном.

У рамках протидії підробці медичних документів від початку року відкрито 1065 проваджень. До суду скеровано 120 обвинувальних актів про вчинення понад 400 кримінальних правопорушень. На жаль, до майже 80 таких правопорушень причетні працівники медичних закладів.

Парламент ухвалив у першому читанні ініційований Міністерство охорони здоров’я України законопроект про посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію