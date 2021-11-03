На перший етап реставрації ратуші в Бережанах виділили 10 мільйонів гривень

Державний історико-архітектурного заповідник «Бережани» має шість пам’яток культурної спадщини, дві з яких — пам’ятки національного значення До програми «Велика реставрація» відібрали два об’єкти, що вже цього року отримали фінансування:

Бережанська ратуша, збудована у 1803-1811 роках. Сьогодні тут розташовані краєзнавчий музей, музей книги, музей письменника і бережанського гімназиста Богдана Лепкого, музей сакрального мистецтва та історії церкви. Будівля вже давно потребувала оновлення. На перший етап реставрації в межах програми виділено 10 мільйонів гривень. Ці кошти призначені на відновлення старовинного флігеля, порталів та в’їзних арок у внутрішньому дворику, заміну даху, водостічної системи, фасаду, вікон та дверей.

Другий об’єкт — адміністративний будинок «Рідна школа» на вулиці Шевченка, 1, що теж має давню історію. У 1918 році приміщення викупило Українське педагогічне товариство «Рідна школа» під канцелярію товариства, а з 1922 року тут облаштували чотирикласну школу.

Сьогодні у цих стінах навчаються учні початкових класів Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2. На реставраційні роботи цього року заплановано 1 мільйон гривень.

Програма-максимум на 2022 рік – додати до реставраційних проєктів Бережанський замок.