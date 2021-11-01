“У мами – рак”: жительці Тернопільщини збирають кошти на боротьбу з раком

Долучитися до збору коштів на лікування онкологічного захворювання для її матері просить Наталія Бродіна-Шеліга з Тернопілля. 11 років та бореться з важким недугом, який щодня відбирає сили та здоров’я.

«Друзі, мама потребує допомоги. У мами – рак. Вона лікується ще з далекого 2010 року. Про це знали тільки найближчі для нас люди, бо ми до останнього намагалися вирішувати наші проблеми зусиллями нашої сім’ї і мали великі надії на одужання, так як ситуація донедавна була досить стабільною, а лікування вдавалось покривати власними фінансовими можливостями», – пише Наталія Бродіна-Шеліга у соцмережі «Фейсбук».

Але, на жаль, за останні два тижні стан хворої значно погіршився і після комплексного КТ-обстеження потрібно було терміново змінювати лікування.

«Мама вже почала перший курс хіміотерапії, який їй назначили в онкодиспансері в Луцьку, але це тільки початок, а попереду ще не один такий курс і не один місяць боротьби за життя і здоров’я», — додає жінка.

Лише основний препарат вартує понад $1000, окрім нього потрібні будуть і інші, а також спеціальне харчування тощо.

«На жаль, наші фінансові ресурси обмежені, тому я звертаюся до всіх своїх друзів, знайомих і просто небайдужих людей і прошу поділитися з нашою мамою чашечкою кави або будь-якою посильною сумою. Якщо у вас є бажання нас підтримати – для нас це буде неабияка допомога. Допоможіть врятувати маму!», – просить пані Наталія.

Реквізити для перерахунку коштів:

ПриватБанк, Бродіна-Шеліга Наталія Юріївна

4149 4991 5713 9989

Деталі: https://zrzutka.pl/pomoz-mi-uratowac-mame