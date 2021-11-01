У поліції розповіли про матір і доньку, яких знайшли мертвими у власній квартирі в Тернополі

Тіла двох мертвих жінок в квартирі на вулиці Братів Бойчуків виявили працівники поліції. Ще одну жінку з цього помешкання бригада швидкої доправила до лікарні.

Викликали правоохоронців сусіди, які скаржилися на неприємний запах з квартири. Люди повідомили, що там живе троє жінок, але останнім часом їх не видно.

Зайшовши до помешкання, працівники Тернопільського райуправління поліції побачили на ліжку мертвими тіло матері, 1943 року народження, та її молодшої п’ятдесятирічної доньки.

За попередньою інформацією, жінки мертві приблизно 2-3 тижні. Старша донька жива, але вона не розповідає, від чого та коли померли родичі і чому вона про це нікому не повідомила.

Причини смерті стануть відомі після проведення судово-медичної експертизи. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 115 (природна смерть) Кримінального кодексу.

Фото: ілюстративне