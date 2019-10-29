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Новини Тернополя 

На Тернопільщині живуть особливі птахи (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!
Світлина від Вікі любить Землю Україна / Wiki Loves Earth Ukraine.
Джерело фото: Вікі любить Землю Україна / Wiki Loves Earth Ukraine

Дві сови виду «сова вухата» у Національному природному парку «Кременецькі гори» зафіксував на фото Володимир Бурдяк. 

Ці птахи – унікальні створіння. Вони зустрічаються майже на всій території регіону, причому живе вухата сова в наших краях цілий рік, не відлітаючи у теплі краї на зиму. Природним середовищем її проживання є місцевість з густою рослинністю поблизу луків, а також відкриті ліси та рідкі чагарники. Велике скупчення цих пернатих хижаків можна знайти в лісосмузі, прилеглій до річок і рівнин. Улюбленим місцем є невеликі гаї, луки та зарості біля водно-болотних угідь. Вухату сову досить часто можна побачити в парках і скверах. Ці нічні птахи давно знайшли прихисток на Тернопільщині. Вухаті сови не будують гнізд, віддаючи перевагу житлу, що його залишили господарі – ворони, сороки або білки, тому часто і місцевість обирають відповідно до наявності на ній таких «хатинок». Хижачки лише трохи змінюють «інтер’єр» гнізда. Сьогодні пернаті птахи порозліталися по регіону, чи не по всіх ще не освоєних людьми місцевостях.

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