На Тернопільщині знесли пам’ятник “активному піонеру”?

10 серпня активісти “Тризубу” ім. С.Бандери та “Правого сектору” за проханням громади м.Шумськ прибули допомогти провести акцію декомунізації пам’ятника Василю Шишковському. Зазначимо, що рішення про демонтаж даного пам’ятника було прийнято на сесії міської ради рік тому.

При прибутті на місце, на активістів вже очікували представники влади та правоохоронних органів м.Шумськ, які всіляко хотіли переконати, що зняття пам’ятника потрібно перенести на невизначений термін, через брак коштів. Проте громаду такий перебіг подій не влаштовувало, люди вимагали продовження акції. Тому, в решті-решт, пам’ятник таки знесли.

Довідка.

За радянською версією Василь Шишковський був активним піонером, а перед Новим роком у грудні 1944-го “злісні бандити-бандерівці” підпалили його хату. Василь у цей час був в бабусі. В чім був хлопчина кинувся додому, щоб врятувати батьків, аж бандерівці його вздріли, підстрелили і ще живого кинули у вогонь… Радянська влада зробила міфологічний стандарт мученика, який нібито загинув за комуністичні ідеї, для подальшого виховання наступних поколінь у більшовицькому, безкомпромісному до інших поглядів, дусі.

У шумських же старожилів своя версія загибелі Василька. Переповідають, ніяким він піонером-активістом не був, звичайним сільським хлопчаком. А хату його дійсно підпалили, але чи то німці, котрі тоді ще тинялись лісами й час-від часу вступали в перестрілку з бандерівцями, чи кагебісти, переодягнути в бандерівці. Василь кинувся до палаючої хати, але дорогою його застрелили, і вже мертве тіло кинули у вогонь.