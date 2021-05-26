23-річний футболіст трагічно загинув на Тернопільщині

У Тернопільській області трагічно загинув 23-річний футболіст.

24 травня трагічно загинув футболіст команди суперліги чемпіонату Тернопільського району “Вікторії” з Великих Бірок Михайло Саїк.

“Асоціація футболу Тернопільщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Михайла. Світла пам’ять про нього назавжди лишиться в наших серцях. Просимо прийняти слова найщирішого співчуття у цей скорботний час. Сумуємо разом з вами. Поділяємо Ваші біль та горе. Вічна і світла пам’ять, – йдеться на сторінці асоціації футболу”.

Відомо, що Михайло загинув на колії від удару потяга.

Співчуваємо рідним та близьким Михайла.

Поховають футболіста сьогодні, 26 травня у Великих Бірках.