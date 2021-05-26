11:13 | 26.05.2021
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Тернопільщина 

23-річний футболіст трагічно загинув на Тернопільщині

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У Тернопільській області трагічно загинув 23-річний футболіст. 

24 травня трагічно загинув футболіст команди суперліги чемпіонату Тернопільського району “Вікторії” з Великих Бірок Михайло Саїк.

“Асоціація футболу Тернопільщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Михайла. Світла пам’ять про нього назавжди лишиться в наших серцях. Просимо прийняти слова найщирішого співчуття у цей скорботний час. Сумуємо разом з вами. Поділяємо Ваші біль та горе. Вічна і світла пам’ять, – йдеться на сторінці асоціації футболу”. 

Відомо, що Михайло загинув на колії від удару потяга. 

Співчуваємо рідним та близьким Михайла. 

Поховають футболіста сьогодні, 26 травня у Великих Бірках. 

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