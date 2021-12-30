На Тернопільщині від ковіду померло четверо людей

113 нових випадкі коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 29 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 4:

1 – жінка 82р., Тернопільський район;

2 – жінка 81р., Кременецький район;

3 – жінка 91р., м.Кременець;

4 – чоловік 72р., Тернопільський район.

– одужало – 489 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 356

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 107 282 особи;

– одужало – 102 121 особа;

– летальних випадків – 2 110 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 351 (11 710 одужало, 279 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 328 (2 123 одужало, 61 летальних).

– Тернопільський район – 64 173 (61 017 одужало, 1 192 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 790 (27 077 одужало, 523 летальних).

– Чортківський район – 30 758 (29 394 одужало, 636 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 995 (3 818 одужало, 52 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (14 осіб):

Борсуківська сільська ОТГ – 0

Великодедеркальська сільська ОТГ – 4

Вишнівецька селищна ОТГ – 2

Кременецька міська ОТГ – 2

Лановецька міська ОТГ – 0

Лопушненська сільська ОТГ – 0

Почаївська міська ОТГ – 4

Шумська міська ОТГ – 2

Тернопільський район (78 осіб):

Байковецька сільська ОТГ – 0

Бережанська міська ОТГ – 5

Білецька сільська ОТГ – 2

Великоберезовицька селищна ОТГ – 3

Великобірківська селищна ОТГ – 3

Великогаївська сільська ОТГ – 5

Залозецька селищна ОТГ – 0

Збаразька міська ОТГ – 5

Зборівська міська ОТГ – 0

Золотниківська сільська ОТГ – 0

Іванівська сільська ОТГ – 3

Козівська селищна ОТГ – 13

Козлівська селищна ОТГ – 0

Купчинецька сільська ОТГ – 0

Микулинецька селищна ОТГ – 5

Нараївська сільська ОТГ – 0

Озернянська сільська ОТГ – 0

Підволочиська селищна ОТГ – 5

Підгаєцька міська ОТГ – 0

Підгороднянська сільська ОТГ – 3

Саранчуківська сільська ОТГ – 0

Скалатська міська ОТГ – 2

Скориківська сільська ОТГ – 0

Теребовлянська міська ОТГ – 9

Тернопільська міська ОТГ – 15

Чортківський район (21 особа):

Білобожницька сільська ОТГ – 0

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

Борщівська міська ОТГ – 1

Бучацька міська ОТГ – 3

Васильковецька сільська ОТГ –0

Гримайлівська селищна ОТГ – 0

Гусятинська селищна ОТГ – 0

Заводська селищна ОТГ – 0

Заліщицька міська ОТГ – 3

Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

Колиндянська сільська ОТГ – 2

Копичинецька міська ОТГ – 1

Коропецька селищна ОТГ – 0

Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1

Монастириська міська ОТГ – 2

Нагірянська сільська ОТГ – 2

Скала-Подільська селищна ОТГ – 0

Товстенська селищна ОТГ – 1

Трибухівська сільська ОТГ – 0

Хоростківська міська ОТГ – 0

Чортківська міська ОТГ – 5