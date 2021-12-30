На Тернопільщині від ковіду померло четверо людей
113 нових випадкі коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 29 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
Також за останню добу:
– летальних випадків – 4:
1 – жінка 82р., Тернопільський район;
2 – жінка 81р., Кременецький район;
3 – жінка 91р., м.Кременець;
4 – чоловік 72р., Тернопільський район.
– одужало – 489 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 1 356
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 107 282 особи;
– одужало – 102 121 особа;
– летальних випадків – 2 110 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 12 351 (11 710 одужало, 279 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 328 (2 123 одужало, 61 летальних).
– Тернопільський район – 64 173 (61 017 одужало, 1 192 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 28 790 (27 077 одужало, 523 летальних).
– Чортківський район – 30 758 (29 394 одужало, 636 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 3 995 (3 818 одужало, 52 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (14 осіб):
- Борсуківська сільська ОТГ – 0
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 4
- Вишнівецька селищна ОТГ – 2
- Кременецька міська ОТГ – 2
- Лановецька міська ОТГ – 0
- Лопушненська сільська ОТГ – 0
- Почаївська міська ОТГ – 4
- Шумська міська ОТГ – 2
Тернопільський район (78 осіб):
- Байковецька сільська ОТГ – 0
- Бережанська міська ОТГ – 5
- Білецька сільська ОТГ – 2
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 3
- Великобірківська селищна ОТГ – 3
- Великогаївська сільська ОТГ – 5
- Залозецька селищна ОТГ – 0
- Збаразька міська ОТГ – 5
- Зборівська міська ОТГ – 0
- Золотниківська сільська ОТГ – 0
- Іванівська сільська ОТГ – 3
- Козівська селищна ОТГ – 13
- Козлівська селищна ОТГ – 0
- Купчинецька сільська ОТГ – 0
- Микулинецька селищна ОТГ – 5
- Нараївська сільська ОТГ – 0
- Озернянська сільська ОТГ – 0
- Підволочиська селищна ОТГ – 5
- Підгаєцька міська ОТГ – 0
- Підгороднянська сільська ОТГ – 3
- Саранчуківська сільська ОТГ – 0
- Скалатська міська ОТГ – 2
- Скориківська сільська ОТГ – 0
- Теребовлянська міська ОТГ – 9
- Тернопільська міська ОТГ – 15
Чортківський район (21 особа):
- Білобожницька сільська ОТГ – 0
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
- Борщівська міська ОТГ – 1
- Бучацька міська ОТГ – 3
- Васильковецька сільська ОТГ –0
- Гримайлівська селищна ОТГ – 0
- Гусятинська селищна ОТГ – 0
- Заводська селищна ОТГ – 0
- Заліщицька міська ОТГ – 3
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
- Колиндянська сільська ОТГ – 2
- Копичинецька міська ОТГ – 1
- Коропецька селищна ОТГ – 0
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
- Монастириська міська ОТГ – 2
- Нагірянська сільська ОТГ – 2
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
- Товстенська селищна ОТГ – 1
- Трибухівська сільська ОТГ – 0
- Хоростківська міська ОТГ – 0
- Чортківська міська ОТГ – 5