У Тернополі горів гараж

9-го грудня у Тернополі на вулиці Микулинецькій горів гараж.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежа сталася о 19:00 на території місцевого гаражного кооперативу.

Вогонь знищив електроінструмент та речі домашнього вжитку, а також пошкодив облицювання стін.

Крім того, частково обгоріла Skoda Octavia – полум’я пошкодило фару та решітку авто.

Врятували приміщення та транспортний засіб пожежники, що прибули на виклик та вчасно погасили загоряння.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.