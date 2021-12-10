У Тернополі горів гараж
9-го грудня у Тернополі на вулиці Микулинецькій горів гараж.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежа сталася о 19:00 на території місцевого гаражного кооперативу.
Вогонь знищив електроінструмент та речі домашнього вжитку, а також пошкодив облицювання стін.
Крім того, частково обгоріла Skoda Octavia – полум’я пошкодило фару та решітку авто.
Врятували приміщення та транспортний засіб пожежники, що прибули на виклик та вчасно погасили загоряння.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.