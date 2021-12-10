Приїхали шість “швидких”: медики розповіли про жахливі травми, які отримали потерпілі в ДТП з маршруткою

Як ми повідомляли, днями неподалік Тернополя сталася жахлива ДТП за участі маршрутки.

На дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече зіткнулися мікроавтобус “Мерседес” і автомобіль “Фольксваген Пасат”. Як наслідок, травми отримали багато людей людей. Згодом водій і пасажир маршрутки померли у лікарні.

На місці автокатастрофи працювали шість бригад швидкої допомоги, а також рятувальники у поліціянти.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, потерпілі отримали ушкодження різного ступеня важкості:

66-річний пасажир маршрутки отримав закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням, відкритий перелом правої гомілки зі зміщенням та скальповані рани нижніх кінцівок;

58-річний водій маршрутки теж отримав політравми – закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом в ділянці лівого колінного суглоба, часткову травматичну ампутацію лівої стопи;

23-річна пасажирка автівки – закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку , тупу травму живота та забій грудного відділу хребта;

77-річний пасажир маршрутки – відкриту скальповану рану носа, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку;

53-річна пасажирка маршрутки – політравми: відкритий перелом кісток двох гомілок лівої ноги та забій грудної клітки;

70-річна пасажирка маршрутки – закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку;

45-річна пацієнтка – закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом нижньої щелепи та розсічену рану підборіддя.

Усіх потерпілих, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано. Ще один потерпілий, який отримав легкі ушкодження, після наданої медичної допомоги від госпіталізації відмовився.