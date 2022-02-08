У Тернополі помер засновник муніципального оркестру

На 75-році життя помер засновник і художній керівник Галицького муніципального камерного оркестру, народний артист України Василь Феленчак. Про розповів заслужений журналіст України Михайло Зубик.

“Я понад 20 років був ведучим концертів Галицького муніципального камерного оркестру. Бачив, наскільки вимогливим Василь Феленчак був і до колективу, і до себе. Він не терпів фальшивих нот в оркестрі, і не любив фальшивих людей в житті. Маестро з великої літери. Прагнув ідеального звучання, абсолютної злагодженості. Виховав цілу плеяду контрабасистів, які прославилися не лише в Україні, а й поза її межами”, – каже Михайло Зубик.

Феленчак Василь Андрійович – народився 20 березня 1947 році в селі Нагірянка Чортківського району. Закінчив Тернопільське музичне училище імені С. Крушельницької (клас контрабаса), потім – Таджицький державний інститут мистецтв імені Мірзо Турсун-заде. З 1972 року працював у симфонічному оркестрі Томської філармонії. У 1986 році став лауреатом міжнародного фестивалю класичної музики “Празька весна”. Після повернення до Тернополя в 1986 році працював викладачем кафедри музично-теоретичних дисциплін Тернопільського державного педагогічного інституту імені В. Гнатюка. У 1996 році за професійну майстерність, вагомий внесок у відродження української музичної культури удостоєно звання “Людина року”. В 2007 році Феленчаку присвоєно звання “Заслужений артист України”. У творчому здобутку 100 аранжованих творів для камерного оркестру та солістів.

пише Суспільне