Вам не потрібні касові апарати! – керівництво податкової Тернопільщини відповіли пікетувальникам з ринку

7 лютого працівники ринку виступили проти застосування касових апаратів. Про це вони заявили сьогодні під стінами облради.

Ситуацію із касовими апаратами прокоментував заступник начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій.

За його словами, інформація, яка прозвучала від підприємців, на 90 % – не відповідає дійсності. Адже, перша група спрощеної системи оподаткування, зокрема, працівники ринку, не зобов’язані використовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО).

Використовувати систему РРО повинні платники податків 2 і 3 групи спрощеної системи оподаткування. Тобто, це люди, у яких є наймані особи, та дохід складає близько мільйона гривень.

«Який вид розрахункових апаратів обрати, кожен підприємець вирішує самостійно. Є можливості використовувати програмні розрахункові апарати, тобто за допомогою телефону. Якщо люди – чесні платники податків, немає ніякої складності видати, на вимогу покупця, чек смс-повідомленням», – каже Сергій Бабій.

Також, працівник податкової спростував інформацію щодо штрафу у розміру 51 тисяча грн за відсутність касових апаратів.

«Інспектори можуть перевіряти лише тих підприємців, які здійснюють торгівлю підакцизною продукцією. Це алкоголь, тютюн та бензин. Всі інші перевірки – заборонені. У період пандемії діє мораторій на накладання штрафних санкцій», – додає Сергій Бабій.